Bodrum'da dün akşam başlayan rüzgar, sabaha karşı etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallelerinde balıkçı barınağı dışında kalan tekneler battı.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Bodrum- Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, Gümüşlük Mahallesi'nde denizin renginin aniden değiştiği görüldü. Masmavi deniz, kahverengiye büründü.
Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı GALERİ
DALGA YÜKSEKLİĞİ 4 METREYE ULAŞTI
Güllük'ten İsrail'e yük götüren kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı. Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınanın iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.