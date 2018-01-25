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Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçlara ve teknelere zarar verdi.

DHA | 25.01.2018 - 16:37..
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Bodrum'da dün akşam başlayan rüzgar, sabaha karşı etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallelerinde balıkçı barınağı dışında kalan tekneler battı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bodrum- Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, Gümüşlük Mahallesi'nde denizin renginin aniden değiştiği görüldü. Masmavi deniz, kahverengiye büründü.

Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı GALERİ

Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı

Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı

DALGA YÜKSEKLİĞİ 4 METREYE ULAŞTI

Güllük'ten İsrail'e yük götüren kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı. Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınanın iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı

Bodrum'da fırtına tekneleri batırdı

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