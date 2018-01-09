taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.110
USD
3,7619
EURO
4,4894
ALTIN
159,06
PETR
67,9600

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum'da emniyetin düzenlediği fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 otel de mühürlendi.

DHA | 09.01.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen 7 Ocak akşamı Gümbet ve Bitez mahallerindeki otellere fuhuş operasyonu düzenlendi.

POLİSTEN OTELLERE BASKIN

Operasyonlarda fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü Rus, 3'ü Kırgızistan uyruklu 6 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

OTEL MÜHÜRLENDİ

Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen ve daha önce 3 kez daha operasyon düzenlendiği belirtilen 16 odalı bir apart otel için tutanak tutuldu.

Otel ertesi gün zabıta ekipleri tarafından 14 bin lira para cezası kesilip, 1 aylığına mühürlendi.

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

GECEDE 10 BİN TL KAZANMAYA BAŞLAYINCA...

Fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 yaşındaki, Kırgızistan uyruklu Ulviye Rahmanova, kendisini yakalayan polislere 2 ay önce turist gezdirmek için ülkesinden İstanbul'dan geldiğini söyledi. Rahmanova, şöyle dedi:

"Yılbaşında tatil için arkadaşlarımla Bodrum'a geçtim. Kaldığım otel ve eğlence mekanlarında çok iyi ağırlandım. Üstelik çok cömert insanlar vardı. Gecede 10 bin TL kazanmaya başlayınca Bodrum'da kalmayla karar verdik. Hem eğleniyor, hem para kazanıyorduk. Kimse bizi fuhuşa zorlamadı. Ülkemizde 3 yılda kazandığımız parayı 10 günde kazandık, sınır dışı edilsek de yine Bodrum'a geliriz. Burayı çok sevdik, yaptığımızın suç olduğunu bilmiyorduk. Polis gelince şaşkına döndük, güzel para kazanıyorduk."

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Samsun'da dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesi açıldı
Samsun'da oluşturulan Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü büyük oyuncak müzesinin tanıtımı yapıldı.
Saadet Partili Yaman beraat etti
ByLock'tan tahliye olan Saadet Partili Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.
Kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne bulundu
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, geçirdiği kalp krizi sonrası yatırıldığı özel hastanede, kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğunu öğrendi.
Kato Dağı eteklerinde kaplıca keyfi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde bulunan Zümrüt kaplıcası, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kış günlerinde de ziyaretçi akınına uğruyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

148
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

159
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

133
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

125
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

65
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

40
Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

395
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM