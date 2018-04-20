Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisini alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele baskın düzenledi.

Baskın esnasında otelde fuhuş yapan 2’si Kırgızistan, 2’si Ukrayna uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

FUHŞA GEÇİT YOK

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar, sağlık kontrolünün ardından Muğla’ya gönderildi. İşlemleri tamamlanan kadınların sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Bodrum'da fuhuş operasyonu



OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fuhşa aracılık ettiği öne sürülen şahısların yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.