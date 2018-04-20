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Bodrum'da fuhuş operasyonu

Bodrum'da tatil sezonu öncesi düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İHA | 20.04.2018 - 18:50..
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Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisini alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele baskın düzenledi.

Baskın esnasında otelde fuhuş yapan 2’si Kırgızistan, 2’si Ukrayna uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

FUHŞA GEÇİT YOK

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen kadınlar, sağlık kontrolünün ardından Muğla’ya gönderildi. İşlemleri tamamlanan kadınların sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Bodrum'da fuhuş operasyonu

Bodrum'da fuhuş operasyonu

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fuhşa aracılık ettiği öne sürülen şahısların yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bodrum'da fuhuş operasyonu

Bodrum'da fuhuş operasyonu

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