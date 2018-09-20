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Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum açıklarında 3 kaçak göçmenin öldüğü, 16'sının kurtarıldığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

DHA | 20.09.2018 - 17:35..
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Bodrum'un Bağlar Koyu'nda, 17 Eylül Pazartesi günü saat 00.57'de, denizdeki fiber teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, 2 botla yanlarına gitti. Ekipler, bu sırada denizden gelen sesleri duydu. Yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu 15'i Iraklı, 1'i Suriyeli olan 8 çocuk, 6 kadın ve 2 erkek kaçak göçmen, sudan sağ çıkarıldı.

Ekipler, 2 kadının ise cansız bedenini denizden çıkardı. Kurtarılanların ifadesine göre, batan teknedeki kaçak göçmenlerin sayısının 19 olduğu belirlenince kayıp 1 kadının aranması için çalışma yapıldı. Kayıp göçmen kadının 1 gün sonra cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sırasında bulundu. Denizde yaşamını yitiren kadınlarının 3'ünün de Irak uyruklu olduğu belirtildi.

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

4 GÜNLÜK 'KAPAN' OEPRASYONU

Faciayla sonuçlanan yasa dışı geçiş girişimini kim ya da kimlerin organize ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organizatörlük ve aracılık yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması için 'Kapan' adını verdikleri operasyonu başlattı.

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Facianın meydana geldiği günden itibaren bu sabaha kadar aralıklarla gerçekleştirilen operasyonlarda organizatör olduğu belirtilen H.M., A.A.Ş., E.B., N.T., Ö.T.  ve A.O.Ü.  ile otel işletmecisi E.M.  yakalanarak, gözaltına alındı.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı bulunan H.R.S.'nin  yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ADLİYEDE

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Ö.T, E.B., A.A.Ş., H.M. ile E.M., 'göçmen kaçakçılığı ve kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler E.B. ve N.T.'nin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaçakların içinde bulunduğu teknenin battığı yerden çıkarılması için çalışma yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı dalış ekibi tarafından bugün öğle saatlerinde, su altı balonuyla yapılan çalışmanın ardından yüzeye çıkarılan tekne, Bodrum Limanı'na çekildi.

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

Bodrum'da göçmen operasyonu: 7 gözaltı

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