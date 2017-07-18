Bodrum'da güneş İstanbul'da sel

Bodrum'daki otellerde Ramazan Bayramı ile birlikte artan doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Turistik tesislerde yer bulmakta güçlük çeken tatilci ve turistler 1 ay önceden rezervasyon yaptırmaya başladı.

SAHİLLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Bodrum merkezindeki Bitez, Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası plajları sıcak havadan bunalan tatilciler tarafından doldu, taştı, sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı.

İSTANBUL'U YAĞMUR VURDU

Bodrum'da sıcak havadan bunalanlar deniz keyfi yaparken, İstanbul sele teslim oldu.

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı.

SELDEN KAÇMAK İÇİN YÜZDÜLER

Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşandı. Bazı vatandaşlar da sel sularından kurtulmak için yüzmek zorunda kaldı.