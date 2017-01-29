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Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da, soğuk ve fırtınalı havanın yerini güneşli havaya bırakması nedeniyle sahiller doldu

29.01.2017 - 12:42
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Bodrum'da bir haftadır devam fırtınalı ve soğuk hava nedeniyle evlerine kapanan Bodrumlular, güneşli havayı görünce kendilerini dışarı attı.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Sıcaklıkların 5-6 derece birden artması ile sahiller ve kırsal alanlar harektlendi. Öğlen saatlerinde hava sıcaklığını 15 dereceyi bulduğu Bodrum'da Kumbahçe Plajı'nda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Kimileri plajda kumların üzerine kıyafetleriyle uzanıp, güneşlendi, fotoğraf çekti, kimisi de yürüyüş yapmayı tercih etti. Kimileri de sahil boyundaki kafeterya ve restoranları doldu. Gün boyu oturup, güneşli havanın tadını çıkartıp, yemek yedi, kitap okudu. Büyük bölümü Güney Koreli az sayıda turistte güzel havayı fırsat bilip, gezdi.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu
Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da hava sıcaklığının artacağını ve salı gününden itibaren ise yağmur beklendiğini bildirdi.

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

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