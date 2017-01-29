Bodrum'da güneşi gören sahile koştu

Bodrum'da bir haftadır devam fırtınalı ve soğuk hava nedeniyle evlerine kapanan Bodrumlular, güneşli havayı görünce kendilerini dışarı attı.

Sıcaklıkların 5-6 derece birden artması ile sahiller ve kırsal alanlar harektlendi. Öğlen saatlerinde hava sıcaklığını 15 dereceyi bulduğu Bodrum'da Kumbahçe Plajı'nda renkli görüntüler oluştu.

Kimileri plajda kumların üzerine kıyafetleriyle uzanıp, güneşlendi, fotoğraf çekti, kimisi de yürüyüş yapmayı tercih etti. Kimileri de sahil boyundaki kafeterya ve restoranları doldu. Gün boyu oturup, güneşli havanın tadını çıkartıp, yemek yedi, kitap okudu. Büyük bölümü Güney Koreli az sayıda turistte güzel havayı fırsat bilip, gezdi.



Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da hava sıcaklığının artacağını ve salı gününden itibaren ise yağmur beklendiğini bildirdi.

























