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Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu

Bodrum'da hafta sonu tatili için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden ilçeye gelenler, yazdan kalma bir gün yaşadı.

DHA | 11.03.2018 - 16:59..
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Güzel havayı gören vatandaşlar, sahillere akın etti. Bazı babaların, küçük çocuklarını denize sokmaları dikkat çekti.

SAHİLLER DOLDU

Bodrum'da güzel hava kıyı şeridine yansıdı. Hafta sonu tatili için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden ilçeye gelenler, yazdan kalma bir gün yaşadı. 23 derece hava, 18 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede kumsallar doldu.

Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu

SEZON ERKEN AÇILDI

Gümüşlük Sahili'nde mart ayında denize girenler ardından şezlongta uzanıp güneşlendi. Çocukların da anneleri ve babaları ile birlikte deniz sezonunu açması şaşırttı.

Denize girip güneşlenenlerin yanında palto ve kazakla sahilde yürüyüş yapanlar ise zıtlık yarattı. Sahildeki hareketlilik esnafın da yüzünü glüdürdü. Kafeterya ve restoranlar gün boyunca boş kalmadı.

Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu




Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu



Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu



Bodrum'da güzel havayı gören sahile koştu

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