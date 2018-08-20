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Bodrum'da halk plajlarında şezlonglara para isteniyor

Bodrum'da tatilciler, işletmelerin halk plajına koydukları şezlonglardan ücret almasına tepki göstedi.

DHA | 20.08.2018 - 21:09..
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Kurban Bayramı tatili için yurdun birçok ilinden Bodrum'a gelenler, bazı işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatlardan memnun kalmadı.

Sıkıntı yaşayan vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerinden yardım istedi. İzmir'den Bodrum'a tatile gelen muhasebeci Oya Öztürk (42) bunlardan biri.

"YA YEMEK YE YA PARA VER"

İddiaya göre, Öztürk, Kumbahçe Mahallesi'ndeki halk plajına denize girmeye gitti. Sahildeki şezlonglardan birinin üzerine havlusunu ve eşyalarını koyarak güneşlenen Öztürk, 1 dakika sonra yanına gelen bir lokanta personelinin, ücretsiz olmasına karşın kendisinden 50 TL kullanım ücreti istemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. O anları anlatan Oya Öztürk, "Halk plajına gelip, eşyalarımı koyduğum an, bir restoran çalışanı yanıma gelerek 50 TL istedi. Şok oldum. Şezlonga oturmam ve bunun dahilinde bir şeyler yiyip, içmem gerektiğini söyledi. Ben de halk plajı olduğunu, kimseden para alamayacağını söyledim. Bir şeyler yiyip içmem gerektiğini ifade etti. Ardından yemek menüsünü getirip önüme fırlattı. 'Ya parayı ver ya da burayı terk et' dedi. Sorun yaşanmaması için oradan ayrılıp, 15 metre ilerideki başka bir şezlonga gittim, yattım. Burada o sorunu yaşamadım. Bodrum' a gelen birçok yerli turistten benzer sorunları duydum. Önlem alınmazsa bayramın ortasında hiç hoş olmayan olaylar yaşanabilir. Durumu belediye zabıtasına aktardım, suç duyurusunda bulundum" dedi.

Bodrum'da halk plajlarında şezlonglara para isteniyor

"SUYUN 4-5 LİRA OLMAMASI GEREK"

Balıkesir'den eşi Nurhan Cinisli (31) ile birlikte tatile gelen, üniversitede öğretim üyesi Zübeyir Cinisli (41) ise "İkimiz de çalışıyoruz. Buna rağmen zar zor Bodrum'a tatile gelebildik. Öğle yemeğinde 2 kişi döner yiyip, ayran içtik. 57 lira ödedik. Balıkesir'de olsa aynı yemeği 15- 20TL'ye yerdiniz. Fiyatlar bayram nedeniyle bize çok normal gelmedi. Esnafın yerel idarenin bunun önüne geçmesi şart. 50 kuruşluk su 4- 5 TL olmaması gerek" dedi.

Kumbahçe sahilinde bazı şezlongların boş olduğu görüldü.

Bodrum'da halk plajlarında şezlonglara para isteniyor



Bodrum'da halk plajlarında şezlonglara para isteniyor




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