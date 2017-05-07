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Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şerit ihlali yapan bir araç diğer bir araca çarptı. Şans eseri ölen olmazken 2 kişi de yaralandı.

07.05.2017 - 11:42
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Bodrum'da sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobilin yolun karşı tarafınhdan gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 2 sürücü yaralanırken, 1 anne ve bebeği ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

Kaza, Kızılağaç Mahallesi yakınlarında, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bodrum'dan Kızılağaç Mahallesi yönüne giden Fevzi Yılmaz yönetimindeki 48 U 3980 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, Ömer Akar'ın kullandığı 48 UN 897 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

TAKLA ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı otomobil savrularak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Fevzi Yılmaz ile diğer araç sürücüsü Ömer Akar yaralandı.

Otomobil sürücüsü Akar'ın arka koltukta eşi ve 6 aylık bebeği ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 otomobil sürücüsü ambulanslarlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda, araçların çekilmesiyle trafik tekrar normal akışına döndü.

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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