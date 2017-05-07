Bodrum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bodrum'da sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobilin yolun karşı tarafınhdan gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 2 sürücü yaralanırken, 1 anne ve bebeği ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

Kaza, Kızılağaç Mahallesi yakınlarında, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bodrum'dan Kızılağaç Mahallesi yönüne giden Fevzi Yılmaz yönetimindeki 48 U 3980 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, Ömer Akar'ın kullandığı 48 UN 897 plakalı otomobil ile çarpıştı.

TAKLA ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı otomobil savrularak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Fevzi Yılmaz ile diğer araç sürücüsü Ömer Akar yaralandı.

Otomobil sürücüsü Akar'ın arka koltukta eşi ve 6 aylık bebeği ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 otomobil sürücüsü ambulanslarlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda, araçların çekilmesiyle trafik tekrar normal akışına döndü.





