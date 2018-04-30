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Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA | 30.04.2018 - 16:07..
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Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri Kargı Adası güney batısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan ahşap bir tekne tespit etti.

GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLECEK

Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan tekne içerisindeki 17 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 18 göçmen yakalandı.

Göçmenlere ait ahşap tekne Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek Bodrum Limanı'na getirildi. Kimlik tespiti yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.

Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

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