taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7122
EURO
5,5289
ALTIN
189,49
PETR
78,1200

Bodrum'da kaçırılan işitme engelli kız bulundu

Muğla'da 9 ayrı suçtan aranan bir cezaevi firarisi tarafından kaçırılan işitme engelli genç kız, Eskişehir'deki bir bağ evinde bulunurken, şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlendi.

DHA | 11.07.2018 - 07:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Esra D., iddiaya göre 6 Temmuz Cuma günü markete gitmek için evden çıktı. Esra D., 2 saat geçmesine rağmen geri dönmeyince yakınları merak edip aramaya çıktı.

Bodrum'da kaçırılan işitme engelli kız bulundu

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİLER

Markete gitmediği belirlenen Esra D., gidebileceği yerlerde de bulunamayınca yakınları polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Esra D.'nin yakınları, genç kızın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşıp, gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

'KIZI KİMSEYE YAR ETMEM'

Polisin yaptığı araştırmada, Esra D.'nin Facebook'tan tanıştığı cezaevi firarisi ve 9 ayrı suçtan aranan Fahri Karataş tarafından kaçırılarak Eskişehir'e götürüldüğünü belirledi. Ayrıca Karataş'ın, telefon ile aradığı Esra D.'nin yakınlarına "Gelirsem yakalarsınız, kızı kimseye vermem yar etmem." dediği öğrenildi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bugün öğle saatlerinde Eskişehir'deki bir bağ evine yaptığı baskında Esra D.'yi kurtarırken, Karataş ise yakalanarak gözaltına alındı.

Karataş ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlenen Esra D. ise psikologlar denetiminde müşahede altına alındı.

Bodrum'da kaçırılan işitme engelli kız bulundu

'YA BENİM YA KARATOPRAĞIN OLURSUN'

Karataş'ın kaçırdığı Esra D.'ye kendisi ile evlenmek için şiddet uyguladığı ve "Ya benim ya kara toprağın olursun." diyerek ölümle tehdit ettiği de ortaya çıktı.

Esra D.'nin yaklaşık bir hafta psikologlar eşliğinde tedavi göreceğini belirten eniştesi Mehmet Emin Oruç, "Allah'a şükürler olsun kızımız medya ve emniyet güçlerinin sayesinde sağ salim kurtuldu. Ancak çok şiddet görmüş, cinsel saldırının boyutunu ise henüz bilemiyoruz. Esra hemen tedavi altına alındı. Bu adama en ağır cezanın verilmesi için ailesi olarak biz ve Esra şahıstan şikayetçi oldu. Esra hayatının en büyük kabusunu yaşadı, çok üzgünüz." dedi.

 





Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

142
Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

225
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

42
NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

34
Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

Adıyaman'da bir genç intihardan vazgeçirildi

9
Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı

Trump'tan 200 milyar dolarlık vergi uygulaması talimatı

14
ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM