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Bodrum'da kadın sürücü aracıyla dükkana girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kadın sürücünün aracın hakimiyetini kaybederek dükkana girmesi sonucu, 30 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

İHA | 19.03.2018 - 07:36..
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Bodrum'da akşam saatlerinde Turgutreis Caddesi üzerinde seyreden Melek Cabar idaresindeki otomobil, Hamam Sokak Kavşağı’na yaklaştığı sırada, iddiaya göre, sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bodrum'da kadın sürücü aracıyla dükkana girdi

ARAÇTAKİLER PANİK OLDU

Kaldırıma çıkan otomobil, cadde kenarındaki Devrim Altay’a ait şarküteri dükkanına girdi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak seyreden bir kadın ile çocuk büyük panik yaşadı. O esnada işletmede ise kimsenin olmadığı bildirildi.

İşletme sahibi Timur Altay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Aracı kullanan arkadaş galiba rahatsızlık geçirmiş. Süratle dükkanın içine girmiş. Markete kardeşim bakıyordu. O da o esnada karşıya geçmiş, markette kimse yokmuş.” dedi.

Bodrum'da kadın sürücü aracıyla dükkana girdi

"30 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

Kazadan 2 dakika önce dükkandan çıkarak yolun karşısına geçen işletmecinin kardeşi Timur Altay ise, “Kazadan 2 dakika önce karşıya geçtim. Bir baktım araba hızlı bir şekilde geldi, direk dükkana girdi. Şans eseri ben 2 dakika önce karşıya geçmiştim. Dükkanda yaklaşık 30 bin TL civarında hasar var.” diye konuştu.

Mahalleli ise bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden caddede önlem almasını istedi.

Bodrum'da kadın sürücü aracıyla dükkana girdi

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