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Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 gün önce kaybolan iş adamı Ali Özdemir, ormanlık alanda ölü bulundu.

AA | 15.01.2018 - 22:46..
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Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve araştırmalar sonucu 46 yaşındaki Özdemir'in cesedinin Göktepe mevkisindeki makilikte olduğu bilgisine ulaştı.

Makilik ve çalılık alanda üzeri naylonla örtülü halde bulunan ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen Özdemir'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

ESKİ ORTAĞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Özdemir'in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi.

Tedavisinin ardından Mustafa Ö.'nün ifadesine başvuruldu. Mustafa Ö.'nün eski ortağını öldürdüğü belirlenirken, cesedi attığı yer de belirlendi. Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu, üzerinin ise çam dallarıyla örtüldüğü belirlendi.

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMİŞ

Olayla ilgili olarak Mustafa Ö. ile onun kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün 5 Ocak'ta eşi T.Ö.'nün doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürülğü belirtildi.

Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan Özdemir'in aracı, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı.

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu VİDEO

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

Bodrum'da kayıp iş adamının cesedi bulundu

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