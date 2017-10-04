Bodrum'da köpeğe tekme tartışması hastanede bitti

36 yaşındaki Nuray Hilal Başer ile birlikte ilçeye tatile giden 42 yaşındaki Ceyda Kızılırmak, Kumbahçe Plajı'nda denize girip, güneşlendi.

İki arkadaş daha sonra yanlarındaki iki köpekle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Kızılırmak ve Başer mağaza vitrinlerine bakarken, beraberlerindeki iki köpeğin yanına sokak köpeği geldi.

KÖPEĞE TEKME ATTI

Caddedeki bir mağazanın sahibi 44 yaşındaki M.O. tekme atarak, işyerinin önündeki köpekleri uzaklaştırmak istedi.

TEPKİ GÖSTERİNCE TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Kızılırmak ve Başer, bunun üzerine M.O.'ya tepki gösterdi. Başlayan tartışma sonrası, iddiaya göre, M.O., oğlu 17 yaşındaki K.O., çalışanları 28 yaşındaki M.Ç. ve 34 yaşındaki E.G. ile ismi öğrenilemeyen 2 çalışan daha, Kızılırmak ve Başer'e küfür edip, onları tekme tokat dövdü.

4 GÖZALTI

Çevredeki esnaf Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer'i saldırganların elinden kurtarırken, 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi edilen iki kadın, şikâyetçi oldu.

Taburcu olan kadınlardan Kızılırmak, gece fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

2 HAFTA İŞ GÖREMEZ RAPORU

İki hafta iş göremez raporu alan Ceyda Kızılırmak, "Biz alışveriş yapıyorduk. Sokak köpeğine ve köpeğimize tekme attılar. 'Niye tekme atıyorsunuz?' dedik. İlk önce arkadaşımı dövdüler. Daha sonra ben darp edildim." diye konuştu.

"ŞOKTAYIM"

Kendilerine küfür edildiğini söyleyen Kızılırmak, "Böyle bir saldırı, turizm kentinin ortasında böyle dehşet verici bir tepkiyi beklemiyorduk. Hâlâ olayın şoku içerisindeyim. Polise de aynı şekilde ifade verip şikayetçi oldum." dedi.

"YÜZÜMÜ KORUDUM"

Nuray Hilal Başer ise "Bize 'Bizimle uğraşamazsınız, burası bizden sorulur' dediler. İkimize de saldırdılar. Ben yüzümü korudum, ancak kafama ve vücudumun bazı bölgelerine tekme, yumruk darbeleri aldım." diye konuştu.

"KÖPEĞİ İTEKLEDİM, KÜFÜR ETMEYE BAŞLADILAR"

Gözaltındaki zanlı M.O. ise ifadesinde, "Orada 14 yıllık esnafım. Kadınlar köpekleriyle geldiler. Yanlarına bir de mağazaya sokak köpeği gelince, uzaklaştırmak için köpeği ayağımla itekledim. Dedikleri gibi tekme atmadım. O zaman bana tepki gösterip, önce hakaret ardından küfür etmeye başladılar.

"DOĞULU BATILI AYRIMI YAPTILAR"

Doğulu- Batılı ayrımı yaptılar, o tür ifadeler kullanmaya başlayınca iş çığrından çıktı. Kendimi kaybettim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana hakaret etti. 'Ben T.C. kimliği taşıyorum, burada çalışıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum' dedim. Şivem doğu illerini andırabilir. Ne olmuş? Bana saldırıp tokat atmaya kalkınca ben de onlara vurdum.

"BİZ DE ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Arkadaşlarım da ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Biz de kadınlardan şikayetçi olduk." dedi.

HEPSİ SERBEST KALDI

Emniyette ifadeleri alınan 4 zanlı, bu sabah savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evrakının adliyeye elden gönderildiği, 'kasten yaralama ve hakaret'ten soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.