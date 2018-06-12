Bodrum'da lahmacuna zam geldi

2018 yaz sezonunun açılmasıyla Bodrum'daki uyanık işletmeciler harekete geçti. Ünlü mekanların ilk işi, plajlarda çok rağbet gören lahmacunun fiyatını artırmak oldu.

LAHMACUN 55 LİRA

Geçen yıl sezon başında 44 lira olan ve bayramla birlikte 1 liralık zam yapılan lahmacunun fiyatı sezonun hareketlenmesiyle 49 liraya çıkmıştı. Lahmacun, bu sene de 55 liradan müşteriye sunulmaya başladı. Bu işletmelerde lahmacunla ayran içmenin bedeli ise 80 lira oldu.

GİRİŞ 300 TL

Bir de deniz keyfi yapmak istiyorsanız da giriş olarak en az 300 liralık ücret ödemeniz gerekiyor.