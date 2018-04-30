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Bodrum'da lisede yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lisede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

AA | 30.04.2018 - 14:00..
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Anadolu Lisesi'nde kullanılmayan rehber öğretmen odasında yangın çıktı.

Bodrum'da lisede yangın

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Dumanların yükseldiğini fark eden okul yetkilileri, öğrencileri dışarı çıkarıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okul yetkililerinin de müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekilerince söndürüldü.

Bodrum'da lisede yangın

Yangında rehber öğretmen odasında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkışıyla ilgili okulda inceleme yaptı.

Bodrum'da lisede yangın

YANGININ NEDENİ KLİMA

Okul müdürü Bilal Turgut, yaptığı açıklamada, yanan odanın kullanılmadığını söyledi.

Yangını koridorda dolaşırken fark ettiklerini anlatan Turgut, "Yangın ilk belirlemelere göre klimadan çıkmış. Oda kilitliydi, kapıyı kırarak açtık. Yangın söndürme tüpleriyle ani bir müdahale yaptık. İtfaiye gelerek yangını söndürdü." diye konuştu.

Bodrum'da lisede yangın

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