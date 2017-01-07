taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6475
EURO
3,8430
ALTIN
137,56
PETR
56,8000

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, lodosla birlikte etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

DHA | 07.01.2017 - 03:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgarla birlikte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nden geçen dere suyu yükselince ekmek almak için yola çıkan Arzu Bice, 34 JH 6622 plakalı otomobilinde mahsur kaldı.

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

OTOMOBİL HASARA MARUZ KALDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AKUT ekipleri, Bice'yi kurtardı. Otomobilinde yaklaşık 2 bin liralık hasar meydana gelen Arzu Bice, belediyeye tepki gösterdi.

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kızılburun Caddesi'nde de yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir minibüs ve 2 otomobil suda kaldı.

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

50
Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

103
ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

10
E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

11
Eşinin gözleri önünde sokak ortasında vuruldu

Eşinin gözleri önünde sokak ortasında vuruldu

0
Mısır'da Noel ayini

Mısır'da Noel ayini

29
Engelli yolcuya saygısızlık yapan şoför görevden uzaklaştırıldı

Engelli yolcuya saygısızlık yapan şoför görevden uzaklaştırıldı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM