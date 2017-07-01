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Bodrum'da makilik alanda yangın

Dün Alanya bugün İzmir derken bir orman yangını haberi de turizm cenneti Bodrum'dan geldi.

01.07.2017 - 22:36
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Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim bölgesinin yakınındaki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Antik Tiyatro'nun üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bodrum'da makilik alanda yangın

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Yangında, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçisi ve arazözlerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Bodrum'da makilik alanda yangın

Yangın sırasında alevler arasında kalan ve içerisinde güvercinlerin bulunduğu bir kafes açılmaya çalışıldı. Görevliler tarafından kapısı açılan kafesteki kuşlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Bodrum'da makilik alanda yangın

Alevlerin yükselmesiyle itfaiye erleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.
Antik Tiyatro'ya kadar ulaşan yangın, bölgedeki vericilere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

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