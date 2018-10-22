Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan mülteci teknesi battı. Deniz kıyısına kadar vuran mültecileri vatandaşların da yardımıyla polisler kurtardı.

30 MÜLTECİYLE BATTI

Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan mülteci teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. 6 metrelik fiber tekneyle açılan yaklaşık 30 mültecinin bulunduğu öğrenildi. Denizde can pazarı yaşayan mültecilerin yardımına ilk olarak vatandaşlar yetişti. Denize dalan vatandaşlar 3 çocuk 4 kadın 5 erkek denizden çıkardı.

Bodrum'da mülteci teknesi battı ViDEO

POLİS MEMURU KIZI 100 METRE TAŞIDI

Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan bir trafik polisi, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerinin çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: AA/Ali Ballı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBERTTİ

Batan teknenin çevresinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında iki mültecinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bulunan mültecilerin cesetleri kıyıya çıkartıldı.

SAHİL GÜVENLİK DESTEĞİ

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama yaptı. 20 kişinin kurtulduğu öğrenilen mülteci olayından 3 çocuğun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise kıyıda arama yaparken kıyıya vuran mültecileri ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.