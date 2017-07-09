taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Adını sık sık yangın haberleriyle duyduğumuz Bodrum bu kez de sorumsuzluk yüzünden alevler içinde kaldı.

09.07.2017 - 17:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum'da, bir mobilya mağazasının atıklarını imha etmek için yaktığı ateş nedeniyle makilik alanda çıkan yangın, yakındaki tarım arazilerine de sıçradı. Şu ana kadar 4 hektar makilik, 6 hektarda tarım arazisini küle çeviren alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bodrum'da ormanlar alev aldı

ALEVLER KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Bodrum'un kırsal Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan, bugün saat 15.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerine de sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Köylüler, ahırlarındaki hayvanlarını dışarı çıkarıp, uzaklaştırırken bölgeye Bodrum İtfaiye Grubu'na ait 6 yangın söndürme aracı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 uçak ile Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 4 arazöz ve 40 orman işçisi sevk edildi.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük yaşandı. Şu ana kadar 4 hektar makilik, 6 hektarda tarım arazisini küle çeviren alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bodrum'da ormanlar alev aldı

"HAYVANLARI ZOR KURTARDIK"

Yangının hızla büyüdüğünü belirten çiftlik sahibi 45 yaşındaki Nilüfer Kaya, "Alevler birden büyüdü çiftliğin içine kadar girdi. Hayvanları zor kurtardık. Arazilere ara yolların açılmamış olması, müdahaleyi güçleştirdi. Herkes elinden geleni yapıyor ama bugün işimiz çok zor çünkü rüzgar fazla" dedi.

Bodrum'da ormanlar alev aldı

YANGIN İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Jandarma ve zabıta ekipleri alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarına yakın bölgelerde tedbir almaya başladı. Alevlerin Akyarlar ve Bala mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Bodrum'da ormanlar alev aldı

Bodrum'da ormanlar alev aldı

İlginizi Çekebilir
Vatandaş Başbakanlığı soru yağmuruna tuttu
2016'da vatandaşlar, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında en fazla başvuruyu 134 bin 598 ile Başbakanlığa yaptı.
Medyadaki ırkçı dile karşı bildiri imzalandı
Gazeteci, yazar ve sanatçılardan oluşan bir grup, son zamanlarda medyada artan ırkçı dile karşı tavır alarak bildiri imzaladı.
Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri
Kilis'te Suriye sınırına yasa dışı geçişleri önlemek için 5 katlı gözetleme kuleleri inşa ediliyor.
Şehit Çetin'in çocukları için sünnet töreni
Diyarbakır Sur'da şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Haydar Çetin'in çocukları Eymen ve Emin'in için sünnet töreni düzenlendi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

168
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

265
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

501
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

100
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

216
Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

Alman polisi PKK'lı teröristlerle tanıştı

174
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM