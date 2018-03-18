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Bodrum'da ot festivali

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ot Festivali düzenlendi. Festivale Bodrum ve yakın ilçeler yoğun ilgi gösterdi.

İHA | 18.03.2018 - 12:34..
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iMuğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Çamlık Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çamlık Ot Şenliği, ‘Tat, tanı, doğada bırak’ sloganıyla 6 Mahallenin bir araya gelmesiyle yapıldı.

Bodrum'da ot festivali

OT FESTİVALİ

Yöreye özgü otlardan şevketi bostan, kenker, tilkicik, kargıcık, kuzugöbeği, kuzukulağı, tilkişen, semizotu, soğan, sarımsak, dalan, ısırgan, dereotu, turp otu, acı ot, baldıran, bambul, dağ marulu, deniz börülcesi, gelincik, hindiba, kara hardal, kazayağı, ebegümeci ve daha pek çoğu Bodrum’daki şenlikte vatandaşlarla buluştu.

Bodrum'da ot festivali

KADINLAR SATIŞ YAPTI

Çiftçi kadınların kendi elleriyle doğadan ve bahçelerinden topladı otlar tezgahlarda satışa sunuldu.

Bodrum'da ot festivali


Şenlikte, kadınların rol aldığı tiyatro gösterisinin yanı sıra otlardan yapılan yemek yarışması, dokumalardan oluşan kıyafet defilesi, söyleşiler ve mini konserler düzenlendi.

Bodrum'da ot festivali


Yüzlerce kişinin katıldığı şenliğin amacı ise doğada yetişen bu otların tanıtılması ve korunması oldu.

Bodrum'da ot festivali


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