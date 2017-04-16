Bodrum'da oyunu kullanan sahile koştu

Bodrum'da bugün 319 sandıkta 119 bin 952 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yaklaşık 2 bin 900 görevlinin yer aldığı referandum için seçmenler sabah erken saatlerden itibaren sandık başına gitti.

Sabah erken saatlerden itibaren küçük sıralar halinde oy kullanılmaya başlandı. Oy kullanma işlemleri okullarda, resmi kurumlarda ve mahallelerdeki restoran gibi kapalı mekanlarda yapıldı.

OYUNU KULLANAN SAHİLE İNDİ

Futbol takımlarının formalarını giyerek sandık başına gelenlerin yanı sıra bebekleri ile birlikte oy kullanan anneler de dikkat çekti.

Sakin bir ortamda başlayan referandumda erken saatlerde oylarını kullananlar, Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent-Yahşi ve Gümbet sahillerine akın etti.

HAVA SICAKLIĞI 25 DERECE

Hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükseldiği Bodrum'da kahvaltılarını deniz kenarındaki kafeterya ve restoranlarda yapanlar sahilde güneşin tadını çıkardı.

"TATİL İÇİN ERKEN GELDİK"

Ankara'da yaşayan emekli makine mühendisi 56 yaşındaki Hakan Orman "Eşimle bu yıl tatil için yazlığıma erken geldik zaten her zaman oyumuzu Bodrum'da kullanıyoruz. Bizim için hem vatandaşlık görevini yapmak hem de tatil için iyi bir fırsat oldu. Bugün de hava çok sıcak ve güneşli umarım Bodrum'un bu güzelliği huzuru tüm ülkemize yansır" dedi.























