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Bodrum'da plajlar doldu

Bodrum'da hava sıcaklıkları artarken sahiller de turistle doldu. Mayosunu getirmeyi unutanlar ise pişman oldu.

DHA | 14.04.2018 - 17:01..
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Bodrum'da son iki günde hızla yükselen hava sıcaklığı, bugün kendini iyice hissettirdi.

MAYO GETİRMEYENLER ELBİSEYLE DENİZE GİRDİ

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, plajlar doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmazken, sahile mayolarını getirmeyenler pişman oldu. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise çorap ve ayakkabılarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü.

Bodrum'da plajlar doldu

İlçede mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının üç gün daha süreceği ardından normale döneceği belirtildi. Yerli ve yabancı turistlerin birlikte denize girdiği, güneşlendiği plajlar yaz aylarını aratmadı.

Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu



Bodrum'da plajlar doldu

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