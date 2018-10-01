Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'un farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Çok sayıda araç yollarda kaldı.
Bodrum-Konacık karayolu Atatürk Bulvarı'nda oluşan büyük çaplı su birikintisi yüzünden ilerleyemeyen araçlar, trafiği aksattı.
RÖGARLAR TIKANDI
Kent merkezinde tıkanan rögarlar vatandaşlarca açılmaya çalışıldı. Evleri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar, kendi imkanlarınca tedbir almaya çalıştı.
DENİZİN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ
Hızla akan yağmur suları, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin rengini çamura çevirdi.
Bodrumlular, kısa sürede etkili olan yağışta cadde ve sokakların göle dönmesine tepki gösterdi.