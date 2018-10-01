Bodrum'da sağanak etkili oldu

İtalyanlar da dâhil olmak üzere bölgede yaşamayan yabancıların bölgeden konut almalarına yasak geldi.

Endonezya'da, Cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 203'e yükseldi. Depreme camide yakalanan cemaatin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

TSK, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Adana'da 14 yaşındaki K.A. adlı kız çocuğu, 23 yaşındaki İ.G. ile evlendirilmek üzereyken polis tarafından son anda kurtarılarak, devlet koruması altına alındı.

1 Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yaparak şansölyeliğe oynayan Cem Özdemir, tanımlanamayan cisim muamelesi gördü.

2 Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırarak Alman siyasetinde prim yapan Cem Özdemir, Erdoğan'ın ziyaretinden de prim çıkarmak isterken rezil oldu.

3 Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti Hayatı boyunca 6 binden fazla kadınla birlikte olan ünlü 63 yaşındaki playboy Maurizio Zanfanti, İtalya'nın Rimini kentinde 23 yaşında bir turist kadınla beraber olduğu sırada yaşamını yitirdi.

4 Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı "İnadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

5 Tropik fırtına yön değiştirdi İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'i etkilemesi beklenen fırtına senaryo değiştirdi: Türkiye'yi teğet geçecek.

6 Ünlü fitnes modeli Willison sokaklarda yaşıyor Zengin, ünlü ve yakışıklı bir kocası olan, bir zamanlar gelecek vaad eden model Loni Willison, gösterişli hayatında artık çok uzakta.