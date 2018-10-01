taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9753
Euro
6.9384
Altın
1190.6405
Borsa
100410.95
Gram Altın
228.536

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Muğla'nın tatil beldesi Bodrum'daki sağanak yağış kent sakinlerine zor anlar yaşatırken, bazı vatandaşlar göl olan sokaklar yüzünden tepki gösterdi.

AA | 01.10.2018 - 14:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'un farklı noktalarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yüzünden trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araç sürücüleri güçlükle geçiş yaptı. Çok sayıda araç yollarda kaldı.

Bodrum-Konacık karayolu Atatürk Bulvarı'nda oluşan büyük çaplı su birikintisi yüzünden ilerleyemeyen araçlar, trafiği aksattı.

Bodrum'da sağanak etkili oldu

RÖGARLAR TIKANDI

Kent merkezinde tıkanan rögarlar vatandaşlarca açılmaya çalışıldı. Evleri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar, kendi imkanlarınca tedbir almaya çalıştı.

Bodrum'da sağanak etkili oldu

DENİZİN RENGİ ÇAMURA DÖNDÜ

Hızla akan yağmur suları, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin rengini çamura çevirdi.

Bodrumlular, kısa sürede etkili olan yağışta cadde ve sokakların göle dönmesine tepki gösterdi.

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

352
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

76
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

226
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

70
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

129
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

102
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM