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Bodrum'da sağanak sele neden oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

09.03.2017 - 01:29
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Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Batı Akdeniz'de, aralıklarla devam eden sağanak yağış etkili oluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Bodrum'da sağanak sele neden oldu

Yağış nedeniyle oluşan su taşkını sonucu ilçe merkezi başta olmak üzere bazı mahallelerde, rögar kapakları açıldı. Sular altında kalan cadde ve sokaklarda, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, sürücüler ise güçlükle ilerleyebildi.

Dere Sokak'ta faaliyet gösteren işletmecilerin, yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınına karşı çeşitli tedbirler aldıkları görüldü.

Bodrum'da sağanak sele neden oldu

Öte yandan Neyzen Tevfik Caddesi'nde bazı rögar kapaklarının sel suları sonucu çıktığı, bunun trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da metrekareye 21 kilogram yağış düştüğünü, sağanağın yarın sabah saatlerinden itibarın Muğla merkez, Marmaris, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde şiddetini artıracağını kaydetti.

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