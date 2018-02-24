Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

Bodrum’da, sabah saatlerinde başlayan fırtına yerini sağanak yağmura bıraktı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle sokak ve caddeler sular altında kaldı.

SOKAKLARDA SU TAŞKINLARI

Bitez Mahallesi’nde ise tüm cadde ve sokaklar yağmur suları ile doldu. Araçlar su baskını yaşanan caddelerden geçerken güçlükle ilerledi. Yağmurun etkisini artırması ile birlikte Bodrum Belediyesi anonslarla vatandaşların dikkatli olması için uyarılarda bulundu.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: HER ZAMAN OLUYOR

Su baskınları nedeniyle bazı vatandaşlar isyan etti. Kum torbaları ile dükkanlarının önüne barikat kuran esnaf her yağmurda aynı şeyleri yaşadıklarını belirterek “Her zaman su baskınları oluyor. Evlerimize, iş yerlerimize su doluyor. Halılarımız, eşyalarımız zarar görüyor. Bu işi çözüme kavuştursunlar. Dükkanlarımızı su girmesin, diye kum torbaları ile kapattık” ifadelerini kullandılar.