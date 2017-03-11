taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 20'ye yakın evi su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

11.03.2017 - 15:49
  1. Haberler
  2. Yaşam

Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

İlçede son 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde su baskınları yaşandı. Turgutreis Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 20'ye yakın evi su bastı. Evlerin bodrum katlarını dolduran sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kadıkalesi mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı. Araç sürücülerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yardım etti. İş makineleri de yolda oluşan suları tahliye edebilmek için çalıştı.

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Yalıkavak Mahallesi'nde oluşan toprak kayması nedeniyle kaya parçaları bir sitenin bahçesine düştü. Olayda yaralanan olmadı. Kadıkalesi mevkisindeki bazı tarım arazileri de adeta gölete dönüştü.

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

BU AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, son 4 günde ilçede metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğünü bildirdi. Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

123
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

308
Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

507
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

357
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

293
Cumhuriyet'in referandum anketi

Cumhuriyet'in referandum anketi

317
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM