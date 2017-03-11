Bodrum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

İlçede son 4 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde su baskınları yaşandı. Turgutreis Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre 20'ye yakın evi su bastı. Evlerin bodrum katlarını dolduran sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kadıkalesi mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı. Araç sürücülerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yardım etti. İş makineleri de yolda oluşan suları tahliye edebilmek için çalıştı.

Yalıkavak Mahallesi'nde oluşan toprak kayması nedeniyle kaya parçaları bir sitenin bahçesine düştü. Olayda yaralanan olmadı. Kadıkalesi mevkisindeki bazı tarım arazileri de adeta gölete dönüştü.

BU AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, son 4 günde ilçede metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğünü bildirdi. Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.