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Bodrum'da sahte para operasyonu

Bodrum'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 05.06.2018 - 17:13..
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Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucunda E.P. ve E.D. isimli şahısların ilçeye sahte para getirdiklerini tespit etti.

SAHTE PARAYA GEÇİT YOK

Şahısların, sahte paraları Bodrum’da faaliyet gösteren işletmelere vermeye çalıştıkları sırada müdahale eden ekipler, E.P. ve E.D. isimli 2 şahsı gözaltına aldı.

Bodrum'da sahte para operasyonu

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ele geçirilen 5 adet 100 dolara polis ekiplerince el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar adli kontrollü serbest bırakıldı.

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