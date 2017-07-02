Bodrum'da sıcak nedeniyle sokaklar boşaldı, plajlar doldu

İlçede sıcak hava nedeniyle sokaklar boşalırken, plajlar doldu. Denize girip yüzerek ve su sporları yaparak serinlemeye çalışanlar arasında küçük çocuklar da vardı.

DENİZ SUYUNUN DA SICAK OLMASI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Anneleri dakikalarca denizin içinde tuttukları çocuklarını serinletmeye çalıştı. Yüzlerce turist ise çareyi tekne ile mavi yolculuğa çıkarak çam ormanları ile kaplı Gökova koylarına gitmekte buldu. Ancak, deniz suyunun da sıcak olması nedeniyle serinleme beklentisi karşılık bulmadı.

SICAKTAN ETKİLENENLERİN SAYISI 135'E ULAŞTI

Bodrum'da sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren, solunum güçlüğü çeken, güneş çarpması ve güneş yanığı gibi nedenlerle son günde toplam olarak özel hastalere 85, devlet hastanesine ise 50 kişinin başvurduğu belirtildi.

SICAKLIKLAR HAFTA BAŞI NORMALE DÖNECEK

Bodrum'da hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren normale dönmeye başlayacağı bildirildi.



































