Bodrum'da tatilci trafiği

Okulların kapanması ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı.

OTELLERDE DOLULUK ORANI

Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu.

TATİL BOYUNCA 1 MİLYON TURİST

Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a uçak firmaları ve otobüs firmalarının ek seferler düzenleyeceği öğrenildi.

EK SEFERLER

Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara 100’den fazla ek sefer eklendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek seferler yapacaklarını açıkladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öte yandan Bodrum’da jandarma ve emniyet güçlerince güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri almaya başladı.