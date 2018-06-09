taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Bodrum'da tatilci trafiği

Okulların tatil olmasına ve Ramazan bayramına sayılı günler kala Bodrum’a akın eden tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İHA | 09.06.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Okulların kapanması ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı.

OTELLERDE DOLULUK ORANI

Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu.

TATİL BOYUNCA 1 MİLYON TURİST

Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a uçak firmaları ve otobüs firmalarının ek seferler düzenleyeceği öğrenildi.

Bodrum'da tatilci trafiği

EK SEFERLER

Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara 100’den fazla ek sefer eklendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek seferler yapacaklarını açıkladı.

Bodrum'da tatilci trafiği

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Öte yandan Bodrum’da jandarma ve emniyet güçlerince güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri almaya başladı.

Bodrum'da tatilci trafiği

Bodrum'da tatilci trafiği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

159
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

157
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

73
Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

83
Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

70
Meral Akşener'in Rize hüsranı

Meral Akşener'in Rize hüsranı

39
Meclis yarışında AK Parti cephesinde son durum

Meclis yarışında AK Parti cephesinde son durum

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94