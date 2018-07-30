Turgutreis Alihoca Burnu'ndan 5 metrelik lastik bota binen 3 Suriyeli ve 7 Iraklı kaçak göçmen kıyıdan yaklaşık 1 mil açıldıktan sonra bot battı. Lastik botun su alarak batmasıyla ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayan kaçakların imdadına o sırada bölgeden geçen günlük tur teknesindeki personel yetişti.

Aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının da olduğu kaçaklar için tur teknesinin kaptanı Vakkas Dost, denize teknedeki can simitlerini attı. Daha sonra denize atlayan tekne personeli Sercan Koca ve Yunus Durmaz, ölümle burun buruna gelen kaçakları kurtararak tekneye çıkardı. Tur teknesinde bulunan turistler ise yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Tekneye alınan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar, Turgutreis Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi. Burada sağlık durumları kötü olan hamile kadın ile bir erkek ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Bodrum'da tekneleri batan kaçakları tur teknesi kurtardı VİDEO

"CAN PAZARI VARDI"

Tekne çalışanı Sercan Koca, hiç tereddüt etmeden denize atladığını ifade ederek, “Teknede seyir halinde gidiyorduk, bölgeye doğru bir baktık insanlar var suyun içinde. İlk önce sörfçü falan sandık ama yaklaştığımız zaman onların suda boğulmamaya çalıştıklarını fark ettik, çocukları fark ettik. O an gördük tabii biz de çok üzüldük. Çok büyük bir panik vardı, can pazarı vardı gerçekten. Yaklaşınca hemen suya atladım, direkt çocukları görünce ağlıyorlardı, çok üşümüşlerdi, donmuşlardı zaten.

Tekneye aldıktan sonra gördük hallerini, baya üzüldük. 10 kişi varlardı, hepsini teker teker aldık, hatta aldıktan sonra eşyalarını falan aldık. Çok üzüldük yani, çok kötü bir görüntüydü ama sağ salim onları çıkarttığımız için gerçekten yani sonunda mutlu olduk. Sonra polisimize, Sahil Güvenliğimize teslim ettik” dedi.

Tekne kaptanı Vakkas Dost da ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ve sağ salim Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.