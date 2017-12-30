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Bodrum'da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahele

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bodrum’da aşırı yağış sonrası tıkanan kanalizasyonu temizlemek için işçinin bedenini kullandı.

DHA | 30.12.2017 - 13:40..
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Bodrum'da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahele

Bodrum'da dün sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak, rögarların tıkanmasına neden oldu. Çarşı Mahallesi'nde tıkanan bir rögar, belediye işçilerinin bir arkadaşlarını rögara sarkıtmasıyla temizlenerek açıldı.

Bodrum'da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahele

4 DÜKKANI SU BASTI

Bodrum'da dün başlayan kuvvetli yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde rögar tıkandı ve 4 dükkanı su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek tıkanıklığı gidermeye çalıştı.

Bodrum'da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahele

Fotoğraf kaynak: DHA

BELEDİYE İŞÇİLERİNDEN İLGİNÇ YÖNTEM

Bir işçi, diğer işçilerin yardımı ile 1.5 metre derinliğindeki rögara sarkıtılarak biriken çöpler dışarı çıkarıldı.

Bu anın fotoğrafını çeken evli ve 2 çocuk babası Selçuk Akbaş, "Cuma günü sağanak yağış ve lodos vardı. Her yağışta dar olan Bodrum sokaklarında sorunlar yaşanır, belediye ekipleri müdahale eder, ancak bu kez tıkanan rögara yapılan müdahale biraz ilginçti." diye konuştu.

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