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Bodrum'da turistler plajlara akın etti

Yurt genelinde yağışlar etkili olurken, Bodrum'daki sıcak ve güneşli hava yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu.

06.05.2017 - 18:31
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Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış uyarıları yapılırken Bodrum'da hafta sonu sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu.

SICAKLIK 27 DERECE

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü kentte, çocuklar elbiseleri ile denize girmekten çekinmedi, turistler bol bol güneşlenip sıcak havanın tadını çıkardı.

Bodrum'da turistler plajlara akın etti

GÜNÜBİRLİK MAVİ YOLCULUK

Birçok turist ise su sporu yaptı, teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

Hafta sonu için diğer şehirlerden iki günlüğüne tatile gelenler, güneşli ve sıcak havanın keyfine vardı.

Bodrum'da turistler plajlara akın etti

Bazıları sahilde jimnastik yaptı, güneşlendi. Otellerde kalan turistler ise havuz başlarında animasyon ekiplerinin düzenlediği su eğlencelerine ve yarışmalara katıldı.

Bodrum'da turistler plajlara akın etti

Bodrum'da turistler plajlara akın etti

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