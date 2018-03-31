Bodrum'da turistlere matkap satışı

1 Miss Kazakistan 2018 Yarışması’nda finale kalan güzeller Miss Kazakistan 2018 Yarışması’nın finaline kalan 30 güzel, bu akşam podyuma çıkmaya hazırlanıyor. Başkent Astana'da bu akşam düzenlenecek Miss Kazakistan 2018 Yarışması'nın finalistleri.

2 Victoria’s Secret modellerinin bakım sırları Günlük hayatın koşturmasından, stresten ve makyajdan yorulan cildi görünümünü mümkün oldukça bozmamak için sıkı bir güzellik rutini olmasını söyleyen modellerden bakım ipuçları...

3 Hem kilo verme hem de kanseri önleme yöntemleri Sağlıksız beslenmenin bir çok hastalığa neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.

4 El yazısı ile ünlülerin muhteşem tablolarını yapıyor Sonora merkezli sanatçı Phil Vance, tipografi ismi verilen bir teknik ile sadece el yazısıyla ünlülerin portrelerini yapıyor. İşte o muhteşem sana eserleri...

5 Farklı Perspektifler Film Festivali başlıyor 10 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında altıncı kez gerçekleşecek olan festival Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği tarafından düzenlenecek.

6 Gluten hangi yiyeceklerde bulunur Ekmek mayalanmasında bulunan ve temel bir madde olarak bilinen bir proteindir. Glutensiz ekmek mayalanması gerçekleşemez. Bazı kişiselerin Glutene karşı aşırı hassasiyeti vardır ve tüketemezler.