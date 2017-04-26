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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden biri tutuklandı.
26.04.2017 - 02:29
Haberler
3. Sayfa
Operasyonda, 6 parça halinde satışa hazır sentetik
uyuşturucu
ele geçirildi.
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