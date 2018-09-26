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Bodrum'da yangın: 40 hektar kül oldu

Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangında 40 hektar zarar gördü. Alevler kontrol altına alındı.

DHA | 26.09.2018 - 15:28..
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İslamhaneleri Mahallesi Bağla Koyunun üst kısmında bulunan Mandıra Tepesi Mevkisi'ndeki otluk ve makilik alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

40 HEKTAR YANDI

Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine orman ekiplerine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplere, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile AKUT Bodrum ekibi de destek verdi. Ekiplerin müdahaleleriyle yangın çevredeki evlere sıçramadan saat 05.00'te kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bodrum'da yangın: 40 hektar kül oldu

Bodrum'da yangın: 40 hektar kül oldu

Bodrum'da yangın: 40 hektar kül oldu

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