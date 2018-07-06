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Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

Dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 4 saatte güçlükle kontrol altına alındı.

İHA | 06.07.2018 - 08:52..
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Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda öle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Onlarca dönüm arazinin yandığı bölge siyaha büründü. Yangına havadan 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etti.

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

EV SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evinin yakınına kadar gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, yaklaşık 15 hektar tarım ve ormanlık alan kül oldu.

Yangının bulunduğu bölgede bulunan evler ise tahliye edildi. Yerleşim yerlerine 5 metre kadar yaklaşan alevler söndürülerek, bölgede soğutma çalışmaları başladı. Yangında 1 itfaiye eri ve birçok vatandaş dumandan etkilendi. Bölgede bekleyen 112 ekipleri itfaiye erine ve vatandaşlara müdahale etti.

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

Bodrum'da yangın vatandaşları korkuttu

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