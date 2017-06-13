Bodrum'da yerli turisti yüksek fiyatlar bekliyor

Ramazan nedeniyle tam olarak sezonu açamayan Bodrum'daki işletmeciler, bayram tatili ve sonrası için hazırlıklarını tamamladı.
OTELLER DOLACAK
Turizmciler, bayram tatilinde otellerin doluluk oranının yüzde 90'lara kadar yükseleceğini ifade ediyor.
Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinden sonra Rus turistlerin de akın edeceği bölgede, fiyatlar el yakıyor.
Tatil tercihini otellerden yana kullanarak mekanlara gitmeyen turistler, işletmecilerin tuzağını düşmüyor. Ancak yerli turistler için fiyatlar el yakıyor.
LAHMACUN+AYRAN 77 TL
Fiyatlara göre, lahmacun+ayran isteyenler 77 TL ödemek zorunda..
İŞTE BODRUM MENÜSÜ
LAHMACUN: 45 TL
ETLİ PİDE: 55 TL
SUCUKLU PİDE: 52 TL
KÖZ PATLICANLI PİDE: 55 TL
MANTI: 95 TL
HAMBURGER: 65 TL
AKDENİZ YEŞİLLİKLİ VE PARMESANLI SALATA: 65 TL
KARİDESLİ SALATA: 95 TL
IZGARA KÖFTE: 65 TL
IZGARA BONFİLE: 85 TL
IZGARA LEVREK: 95 TL
FIRINDA ORGANİK TAVUK: 88 TL
FIRIN DANA KABURGA: 110 TL
SOTE LEVREK: 95 TL
FIRINDA KUZU PİRZOLA: 110 TL
SPAGETTİ BOLONEZ: 72 TL
ISTAKOZLU SPAGETTİ: 190 TL
YER ELMASI ÇORBASI: 49 TL
KÖZ PATLICAN-BİBER: 44 TL
KİNOA SALATASI: 55 TL
EV YAPIMI KURABİYE: 39 TL
AYRAN: 32 TL
DETOKS İÇECEĞİ: 40 TL
LİMON VEYA VANİLYALI CHEESECAKE: 45 TL
BADEMLİ KEK: 45 TL
Türkiye'de en ucuz tatil Rus turistler yapıyor haberi