Bodrum'da yerli turisti yüksek fiyatlar bekliyor

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5'lik büyümeyi 'sürpriz' olarak servis etti.

Rafet El Roman ile evliliği sansasyonel bir şekilde sona eren Ceren Kaplakarslan yeniden aşık oldu.

1 Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu Fatih Altaylı, Milli Takımda yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

2 Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.

3 Eski NBA yıldızı Kuzey Kore'ye gidiyor Eski NBA yıldızı Denis Rodman, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmek için başkent Pyongyang'a uçtu.

4 İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında İran, ağırladığı Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.

5 Katar'a ambargo koyan ülkeler Lübnan Başbakanıyla görüştü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Beyrut büyükelçileri, Katar ile ilişkisini kesme nedenlerini anlattı.

6 ABD'de bankalar mobil para transferine başladı Kullanıcılar, para yollamak istedikleri kişilerin cep telefonu numarası veya e-posta adresiyle dakikalar içinde para transferi yapabilecek.