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Bodrum'daki yangın korkutan boyutlara çıkmaya başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

15.10.2017 - 23:39
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Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Turgutreis ve Akyarlar Mahallelerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum'daki yangın korkutan boyutlara çıkmaya başladı

AKUT DA DESTEK VERİYOR

Yangına, Milas Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arazöz ve 55 orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. AKUT ekipleri de yangın söndürme birimlerine destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 112 Acil Sağlık ekipleri ile bazı itfaiye araçları da yerleşim yerlerine yakın bölgelerde hazır bekletiliyor.

Bodrum'daki yangın korkutan boyutlara çıkmaya başladı

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda orman işçisinin katıldığını söyledi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının bazı bölgelerde ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ettik ancak yangının bazı bölümlerinde ilerleme devam ediyor. Orada yol olmayışı ve buna benzer nedenlerden dolayı müdahale edemiyoruz. Bölgeye yakın yerlere arazöz yerleştirildi. Yangını kontrol altına almak için bekliyoruz."

Çelik, yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydetti.

Bodrum'daki yangın korkutan boyutlara çıkmaya başladı

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