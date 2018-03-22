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Bodrum'u fırtına vurdu

Bodrum ilçesinde saatteki hızı karada 75, denizde 90 kilometre hıza erişen fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

İHA | 22.03.2018 - 21:07..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına öğleden sonra şiddetini iyice arttırarak karada saatteki hızı 75, denizde ise 90 kilometreye ulaştı.

İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Güneydoğu yönünden esen şiddetli rüzgarda büyük dalgalar Yarımada’nın güney sahillerine vurdu.

Sahillerdeki işletmelerin çalışanları fırtınadan iş yerlerinin zarar görmemesi için çeşitli güvenlik önlemleri aldı.

Bodrum'u fırtına vurdu

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sahillerde gezinti yapmak isteyen kimi vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgarda balıkçı tekneleri açılamazken bugün feribot seferinin olmadığı bildirildi.

Bodrum'u fırtına vurdu

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçenin bazı noktalarında ağaçlar devrildi. Turgutreis Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yola devrilen bir ağaç, kısa süreli paniğe neden oldu. Trafik akışını kısmen etkileyen ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Bodrum'u fırtına vurdu

Bodrum'u fırtına vurdu

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