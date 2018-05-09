Bodrumu kütüphaneye dönüştürdü, okulda başarı oranı arttı

İbrahim Halil Yuvanç, kalabalık ailelere mensup çocuklara ders çalışacakları ortam sağlamak için okulun bodrum katını kütüphaneye dönüştürdü, hafta içi takviye eğitim de verilen öğrenciler hedef büyüttü.

OKULUN BAŞARISINI YÜKSELTTİ

Bağlar'da daha çok dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Faik Ali Ortaokulu'nda üç yıl önce göreve başlayan İbrahim Yuvanç, uyguladığı projelerle okulun başarı oranını yükseltti.

İbrahim Halil Yuvanç, kalabalık ailelere mensup çocuklara ders çalışacakları ortam sağlamak için okulun bodrum katını kütüphaneye dönüştürdü. 60 yıllık okulda bahçe, koridor ve sınıfların fiziki şartlarını iyileştiren, kömürlüğü ek tuvaletlere dönüştüren İbrahim Halil Yuvanç, okulun bahçesinde İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle güvenliği sağladı.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUYOR

İbrahim Halil Yuvanç, okulda görev başladığında akşamları madde bağımlılarının bahçeyi kullanmak istediğini, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin katkılarıyla güvenliğini sağladıkları bahçenin etrafını kapattıklarını, art niyetli kişileri okuldan uzaklaştırdıklarını söyledi.

OKULUN İÇİNİ RESİMLERLE SÜSLEDİ

Okulun fiziki şartlarını düzelttiğini, bahçeyi güzelleştirmek için öğrencilerle çalışma yaptıklarını dile getiren İbrahim Halil Yuvanç, okulun içini de resimlerle süsledikten sonra eğitim öğretim alanındaki çalışmalara başladıklarını belirtti.

Okulda 1270 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren başarılı öğretmen, öğrenciler için hafta sonu kurs, hafta içi takviye eğitim düzenlendiğini anlattı.

BODRUMU KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ

İbrahim Halil Yuvanç, öğrencilerin sosyal ve kültürel olarak yoksun bir ortamda olduğunun farkında olduklarını, bundan dolayı onlara çalışma ortamı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Okulun bodrumunun nem ve küften çürümeye yüz tuttuğunu, okullarından mezun olan hayırsever bir iş adamının katkısıyla bodrumu kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.

OKULDA BAŞARI ORANI ARTTI

İbrahim Halil Yuvanç, "Yaptığımız çalışmalarla okul tarihimizde ilk defa üç öğrencimiz fen lisesine girdi. Geçen yıl da TEOG'da Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Geçen yıl tüm derslerde Türkiye ortalaması 59, bizim okulun 66,69 olarak gerçekleşti. Bir öğrencimiz Türkiye birincileri arasında yer aldı. Okulumuzda sınava giren 8'inci sınıf öğrencilerin yüzde 20'si bugün nitelikli okul kapsamına alınan okullara yerleşti. Her yıl başarımızı artırarak devam ettiriyoruz" dedi.