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Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu.

DHA | 27.11.2017 - 16:42..
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Bodrum'da etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren yağış, Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı'ndaki derelerin taşmasına yol açtı.

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallelerinde ise dere taşkınları nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Evlerine dönmeye çalışan Bodrumlular, su birikintisi nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi. Bitez ile çarşı merkezindeki bazı caddeler, göle döndü.

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

İtfaiye ekipleri, tıkanan rögarların ve dere yataklarının açılması için çalışma başlattı. ​Şiddetli yağışın etkisini yarın akşama kadar sürdüreceği, çarşamba gününden itibaren de etkisini yitireceği belirtildi.

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

Bodrum'u sağanak nedeniyle evleri su bastı

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