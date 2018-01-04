taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.491
USD
3,7490
EURO
4,5271
ALTIN
159,03
PETR
67,9700

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'da aralıklarla süren sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollar ise göle döndü.

DHA | 04.01.2018 - 19:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bodrum'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İlçenin sokakları ve caddeleri biriken sularla göle döndü. İş saati çıkışında birçok kişi, evine gitmekte güçlük çekti. Yolları dolduran sular yüzünden sürücüler, güçlükle ilerleyebildi.

Bodrum'u sağanak vurdu

EVLERİ SU BASTI

Bitez Atatürk Caddesi, Ortakent-Yahşi Yalısı'nda bulanan derelerde taşkınlar oldu, bazı evleri su bastı.

Bodrum'u sağanak vurdu

BELEDİYE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bitez ile çarşı merkezinde bazı caddeler de suyla doldu. Belediye itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları ve dere yataklarını açma çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri sağanağın, gece yarısından itibaren etkisini yitireceğini belirtti.

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

Bodrum'u sağanak vurdu

İlginizi Çekebilir
Erzincan'da PKK operasyonu
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan 2 sığınak ve 4 depoda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Gençler Sarıkamış ruhunu 'Evlat' uygulamasıyla hissedecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Evlat" adında geliştirdiği mobil uygulama ile Sarıkamış ruhunu gençlere en iyi şekilde aktaracak.
CHP'den Murat Hazinedar kararına ilk tepki
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevinden uzaklaştırılması ardından CHP'den tepki geldi: Türkiye'de adalet kalmadı.
Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, boğazına fasulye taneciği kaçıp götürüldüğü hastanelerde "bir şey yok" denilerek evine gönderilen minik Fatih, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

376
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

119
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

189
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

167
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

156
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

95
İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM