1 20 bin öğretmen alımı yapılacak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz." dedi.

2 ABD, Pakistan'ı özel izleme listesine aldı ABD Dışişleri Bakanlığı, "dini özgürlüğün şiddetli bir şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle Pakistan’ı artık özel olarak takip edecek.

3 Trabzonsporlu Mas, resmen Boca Juniors'ta Bordo-mavili kulüp KAP'a yaptığı açıklamada 2 milyon 300 bin euro karşılığında Mas'ın Boca Juniors'a transfer olduğunu açıkladı.

4 Konya’da kahvehanede silahlı kavga Konya'nın Yunak ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

5 Bodrum'u sağanak vurdu Bodrum'da aralıklarla süren sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis, Yalıçiftlik ve Yalıkavak mahallerinde bazı evleri su bastı, yollar ise göle döndü.

6 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Beşiktaş'ta olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından yarın Beşiktaş Belediyesi'ne gidecek.