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Bodrum'u zengin eden Suudi Prens Talal da gözaltında

Suudi Arabistan'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen büyük operasyonda, Bodrum aşığı ünlü iş adamı ve prens Talal da gözaltına alındı.

05.11.2017 - 08:28
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Suudi Arabistan'da bu akşam büyük bir siyasi operasyon düzenlendi. Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu kurarak eski veliaht prensin kadrosuna operasyon düzenledi.

Onlarca prens ve bakan gözaltına alınırken, kabinede de değişiklikler yapıldı. Gözaltına alınarak tutuklanan prensler arasında Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesinin de olduğu iddia edildi.

11 PRENS VE 4 BAKAN GÖZALTINDA

Al Arabiyye televizyon kanalı, 11 prensin ve şu an görevde bulunan 4 bakanın da yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığı iddiası ile göz altına alındığını duyurdu.

Bodrum'u zengin eden Suudi Prens Talal da gözaltında

BODRUM'DA SERVET BIRAKTI

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, Bodrum aşığı olarak tanınıyor. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'a gelen Talal, tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcamış ve buradan aldığı eşyalar, 2 nakliyat kamyonu ile taşınmıştı.

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Bodrum'u zengin eden Suudi Prens Talal da gözaltında

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