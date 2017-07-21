Bodrum'un ünlü Çipurası Kuveyt'te

Türk Hava Yolları’nın iştiraklerinden Turkish Cargo, Bodrum’da yetiştirilen balıkların en taze şekilde Kuveyt’e ulaştırılması için, direkt olarak Bodrum – Kuveyt yolcu seferleri ile Çipura ve Levrek gönderimine başladı.

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Her hafta Cumartesi günleri yapılan sefer ile Turkish Cargo, Bodrum’da yetiştirilen balıkları, ürün tazeliğini ve kalitesini koruyarak aynı gün içerisinde Kuveyt’teki alıcılarına ulaştırmayı hedefliyor. Su ürünleri pazarında, ihraç edilen her dört balıktan üç tanesini yetiştiren Ege Bölgesi’nden gelen talepler doğrultusunda, 30 Haziran’dan itibaren icra edilen Bodrum – Kuveyt (BJV-KWI) yolcu seferlerinin kargo kapasitesi değerlendirilerek, bölgenin su ürünleri ihracatına katma değer oluşturuluyor. Aynı zamanda Turkish Cargo, Milas/Bodrum Havalimanı’ndan tarifeli yolcu seferleri ile hava kargo hizmeti gerçekleştirerek bir ilke daha imza atmış oldu.”