taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.765
USD
3,5370
EURO
4,1193
ALTIN
141,85
PETR
49,0100

Bodrum'un ünlü Çipurası Kuveyt'te

Turkish Cargo, Bodrum'dan Kuveyt'e yolcu seferleri ile Çipura ve Levrek gönderiyor.

21.07.2017 - 14:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Hava Yolları’nın iştiraklerinden Turkish Cargo, Bodrum’da yetiştirilen balıkların en taze şekilde Kuveyt’e ulaştırılması için, direkt olarak Bodrum – Kuveyt  yolcu seferleri ile Çipura ve Levrek gönderimine başladı.

Bodrum'un ünlü Çipurası Kuveyt'te

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Her hafta Cumartesi günleri yapılan sefer ile Turkish Cargo, Bodrum’da yetiştirilen balıkları, ürün tazeliğini ve kalitesini koruyarak aynı gün içerisinde Kuveyt’teki alıcılarına ulaştırmayı hedefliyor. Su ürünleri pazarında, ihraç edilen her dört balıktan üç tanesini yetiştiren Ege Bölgesi’nden gelen talepler doğrultusunda, 30 Haziran’dan itibaren icra edilen Bodrum – Kuveyt (BJV-KWI) yolcu seferlerinin kargo kapasitesi değerlendirilerek, bölgenin su ürünleri ihracatına katma değer oluşturuluyor. Aynı zamanda Turkish Cargo, Milas/Bodrum Havalimanı’ndan tarifeli yolcu seferleri ile hava kargo hizmeti gerçekleştirerek bir ilke daha imza atmış oldu.”

Bodrum'un ünlü Çipurası Kuveyt'te

İlginizi Çekebilir
Hastanın annesi kadın doktoru darp etti
Sakarya'da bir hastanenin acil servisinde, hastanın annesi tarafından saldırıya uğrayan doktor istifa etti.
Burdur'da kuzgunlar üremeye başladı
Burdur Gölü kıyısında son yıllarda popülasyonu azalan kuzgunlar, yapılan çalışmalar sonrası yeniden üremeye başladı.
Organize suç örgütü operasyonunda 13 şüpheliye tutuklama
Antalya ve Şanlıurfa'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 13 kişi tutuklandı.
Çocuklara kamplarda iklim değişikliği anlatılacak
Türkiye genelinde 18 ilde düzenlenecek kamplarla, iklim değişikliği konusu anlatılarak çocuklara farkındalık kazandırılması hedefleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

122
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

145
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

56
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

246
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

102
Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

Bodrum Depremi sonrası Kandilli'nin açıklaması

94
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM