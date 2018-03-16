Boeing'in mahalle görünümlü uçak fabrikası

Selen KALDIRIM / [email protected]

Bir fabrika düşünün. Savaştasınız ve dünyanın en iyi askeri uçaklarını üretiyorsunuz. Düşmanın tepenize çökmesi an meselesi. Bu dev fabrikayı nasıl saklayacaksınız? Size Hollywood desek, bir şey çağrıştırmış olur muyuz?

HAVA SALDIRISINA TEHLİKESİ

Boeing, 2’inci Dünya Savaşı sırasında üretim yaptığı B17 Bomber Fabrikası'nın olası bir hava saldırısına uğramasından endişe duyuyordu. Ki bu saldırı, dünyanın en iyi hava araçlarını üreten bir fabrikaya için muhtemeldi. Boeing ne yapsam, ne etsem diye düşünürken; aklına şeytanın pabucunu ters giydirecek bir fikir geldi.

HOLLYWOOD YAPIM SUNAR…

Hollywood stüdyolarını duymayanınız yoktur. Film yapımcılığında bir devrim olan bu stüdyolar sinemaya egemen olmuştu. ‘’Peki şimdi bunun konumuzla ne alakası var?’’ diyor olabilirsiniz. Şöyle ki; ayda 300 uçak üreten Boeing, fabrikasını kimsenin tanıyamacağı kamuflaj bir kasabaya dönüştürüyordu. Üretim alanını sahte bir yerleşim yerine dönüştürecek mimar, Hollywood'dan başkası değildi.

KAMUFLE EDİLDİ

Üzerinde dev bir çatı bulunan fabrikanın yukarıdan görünüşü bir üretimhane değil, insanların yaşadığı bir yerleşim birimi olarak görülecekti. Böylece görünüşte bir uçak üretim alanından eser kalmayacaktı.





ÇATININ ÜSTÜNE KASABA KURULDU

Hollywood, aynı filmlerde olduğu gibi bu fabrikanın çatısına bir stüdyo kurdu. Yukarıdan bakıldığında evleri, parkları, yolları, arabaları ve insanların olduğu bir kasaba yapıldı. Değil bir savaş uçağı, üretim yapan çalışanlar bile fabrikayı tanıyamamıştı.

İZLİYORUZ

İşte Hollywood’un, Boeing B17 Bomber Fabrikası'nın çatısına kurduğu kasaba.

Fabrikayı gizlemek için üzerine yapılan kasaba - İZLE



TANINMAZ HALE GELDİ

Fabrikanın görünüşte gerçek bir yaşam alanından farksız olması gerekiyordu. Öyle de oldu. Çatı üzerine kurulan kasabada çiftçilerden postacılara, güneşlenen insanlardan koşuşturan çocuklara kadar birçok ayrıntı düşünülmüştü.