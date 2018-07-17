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Boğa sahipleri birbirine girdi

Boğa güreşi festivallerinde sahipleri, boğalardan daha öfkeli ve kızgın çıkınca ortalık karıştı.

İHA | 17.07.2018 - 09:16..
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Aydın’da geleneksel hale gelen boğa güreşi festivalleri kapsamında Köşk ilçesinde düzenlenen güreşlere Aydın, Muğla ve İzmir illerinden yaklaşık 120 boğa katıldı.

Oldukça renkli ve dostluk havasında başlayan güreşler yoğun ilgi gördü. Özel dostluk müsabakalarının gerçekleştirildiği güreşlerin başüstü karşılaşmaları sırasında da özel dostluk güreşi düzenlendi.

SAHİPLERİ KAVGA ETTTİ

Her şeyin oldukça güzel gittiği bir anda güreşen boğaların sahipleri ellerindeki sopalarla güreşen boğaların hemen yanında birbirlerini öldüresiye vurmaya başladı.

Boğa sahipleri birbirine girdi

Arenanın savaş alanına döndüğü güreşlerde bir çok kişi yaralanırken boğalar hiçbir şeyden habersiz dostluk güreşlerine devam etti.

Aydın’da düzenlenen festivalde boğa sahipleri birbirine girdi ViDEO

KAVGANIN NEDENİ "TAKTİK"

Güvenlikçiler tarafından müdahale edilen kavgalarda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kavganın çıkış sebebinin boğalara taktik verme meselesinden çıktığı belirtildi.

Boğa sahipleri birbirine girdi

Oldukça güzel giden güreşlerin finallerinde yaşanan kavgayı izleyiciler yuhalayarak tepki gösterdi.

Boğa sahipleri birbirine girdi

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