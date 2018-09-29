Boğaz turunda bugün: Vaniköy, Kandilli

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Denize nazır bir semtte insanın gözü ne müze arar, ne bar. Seni Kandilli’de mutlu edecek tek şey ince belli bir bardak çay. Adile Sultan’ın deniz manzarası için bir sarayda yaşamana gerek yok. Tüm maviliğiyle, sisli bir Boğaz manzarası herkes için var. Sabaha karşı kan kırmızısı güneşin doğuşu ile şehrin uyanmasını bekleyip, insanların sokaklara dökülmesini izleyip, oltana takılacak en taze balıkları yakalamak için erken kalk. Şehir hayatının yarattığı yorgunluk ve stresle, tertemiz havayı içinize çekerek vedalaş. Sabahın ilk ışıklarıyla mavinin tonları arasında rahat rahat nefes aldıktan sonra kahvaltı sofrana bir de menemen söyledin mi, bundan daha güzel bir hafta sonu olabilir mi?

VANİKÖY’ÜN HAVASINI ÇEK İÇİNE

Ne yapacaksın rahatsız eden kundura ayakkabıyı? Giy spor ayakkabını güneşli havaların son demlerini Kuleli'de görelim. Kuleli Askeri Lisesi’ni az geride bıraktın mı önüne Vaniköy düşecek. Bizans döneminde burası “Napzimakion” olarak bilinirdi. Ne yazık ki Bizans’tan geriye Vaniköy’de tek bir taş kalmamış geriye. IV. Mehmet’in Şeyhülislamı Vani Mehmet Efendi’nin bu kıyılarda 17 yalısı var: semtin adı da işte buradan geliyor.

Hangimiz bu yalıların önünden geçerken ‘şöyle bir evin olacak…’ diye hayal kurmadık ki. Biliyorum belki de Vaniköy Mescidi’nin onlarca kez önünden geçtin. Mahmut Nedim Paşa Yalısı’na defalarca göz gezdirdin ama deniz manzarası her zaman baskın geldi. Anlayacağın Vaniköy'de senin için temiz havadan fazlası yok. Zaten gözümüz müze aramıyor ki. Yürümeye devam edelim. Sahil hattındaki bir sonraki durak: Kandilli.

(Vaniköy)

KANDİLLİ’DE İSTANBUL ERKEN BAŞLAR

Meşhur Kandilli Rasathanesi, göz bebeği Cemile Sultan Korusu, Adile Sultanı, şirin ara sokakları ve deniz manzaralı yalıları ile ünlü Kandilli’deyiz. Cemile Sultan Korusu geldi tabii aklına. O eşsiz manzarası ve doğayla olan uyumuyla gözüne çarptı hemen.

Burada bulunan birbirinden farklı kafe ve restoranlarda Türk ve dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlerin tadına bakarken, bir yandan da İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla ruhuna izin ver. Ayrıca tesis üyesiysen veya olmayı düşünürsen çeşitli aktivitelerin de bir partneri olabilirsin.





ADİLE SULTAN’DA BİR KAHVE?

II.Mahmud'un çocuklarından birisi olan Adile Sultan tarafından inşa ettirilen sarayı hepimiz Kandilli Kız Meslek Lisesi olarak tanıdık. Şimdilerde kültür ve kongre merkezi olarak kullanılıyor. Bu arada evlenmeyi falan düşüyorsan, saraylara layık olduğunu unutma...

BORSA RESTORAN'DA YERİNİ AYIRALIM

Küçüksu Kasrı'nın bulunduğu Boğaziçi'nin bu şirin yöresinde, vapur iskelesinin hemen yanında yer alan güzel bir restoran var: Suna’nın Yeri. Fakat kahveni Adile Sultan Sarayı'nın manzarasında içmek istersen Borsa Restoran’da yerini ayırtalım. Özellikle et yemekleri çok nefis. Bu güzel salondan kuzeye doğru baktığında Fatih Sultan Köprüsü’nü, Anadolu Hisarı’nı ve Rumeli Hisarı’nı, güneye baktığında ise Boğaziçi Köprüsü’nü göreceksin. Hava açık, güneş tepede, yarın fırtına geliyor; bu günü evde geçirme derim.

SIRAEVLER SOKAK’TA MAVİLİĞİ YAKALA

Eski Osmanlı motiflerini sever misin? Eminim aramızda delileri vardır. Sıraevler Sokak’ta bulunan sıra sıra dizili Osmanlı tarzı evleri görmek isteyebilirsin.

Bir sokaktan fazlasını bekleme. Bu dar yollarda yürürken karşına iki duvar arasından kimi zaman sızıntı şeklinde deniz manzaraları çıkacak. Yüzüne vuran maviliği seveceksin. Ayrıca Kandilli'nin hemen yanıbaşındaki Küçüksu Kasrı da görülmeye değer.





BELKİ KARŞIYA GEÇERSİN

Bu arada unutmadan; kıyıda köşede gezmek yetmez de, direkt Boğaz'ın üstünde olmak istersen: Kandilli İskelesi’ne, Eminönü veya Bebek'ten direkt olarak yapılan şehir hatları vapur seferleri ile de 10 dakikada İstanbul’un diğer yakasındasın.

KANDİLLİ İSKELESİ