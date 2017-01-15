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Boğaz'da iki nakliye gemisi üst üste

İstanbul Boğazı’ndan dev nakliye gemisinin üzerinde yine dev bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

15.01.2017 - 11:52
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Gemiyi sahilde fark eden vatandaşlar ise özçekim yapmaya ihmal etmedi.

BOĞAZ'DA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

İstanbul Boğazı’ndan dev bir nakliye gemisi geçti. Kanada’nın Quebec şehrine gittiği öğrenilen Curaçao bandıralı, 173 metre uzunluğunda 40.06 metre genişliğinde “Transshelf” isimli dev nakliye gemisinin üzerinde yine bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

Boğaz'da iki nakliye gemisi üst üste

Boğaz'da iki nakliye gemisi üst üste

Ortaköy sahilindeki vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçen dev gemiyle özçekim yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

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