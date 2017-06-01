Boğaz'da yıkımlar devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait iş yerine geldi.
EŞYALAR DIŞARI ÇIKARILDI
Belediye ekipleri iş yeri hakkında yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı.
ÇALIŞANLAR ŞOK YAŞADI
Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi. İş yerinin tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.